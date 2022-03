Aktien Schweiz von Hoffnungen auf Diplomatie in Ukraine gestützt

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem Tag Pause seinen Erholungskurs wieder aufgenommen. Erneut bestimmte der Ukraine-Krieg des Geschehen. Bei den Gesprächen zwischen den Kriegsgegnern offenbarte der Kreml eine Diskussion um neue Kompromisse. Sowohl der russische Außenminister Sergej Lawrow als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigten eine Annäherung der Positionen. Händler warnten jedoch vor zuviel Optimismus, denn die russischen Streitkräfte setzten ihre Angriffe mit unverminderter Härte fort.

Einen positiven Impuls lieferten auch Aussagen der chinesischen Regierung. Diese hatte sich zu stabilen Finanzmärkten bekannt, was an den asiatischen Börsen für kräftige Kursgewinne gesorgt hatte. Außerdem will China die heimische Wirtschaft unterstützen. Der SMI gewann 1,9 Prozent auf 11.901 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 58,83 (zuvor: 46,86) Millionen Aktien.

Bankenwerte zählten mit der anstehenden Zinserhöhung in den USA am Abend zu den Hauptgewinnern. UBS und Credit Suisse legten um 6,3 bzw. 5,8 Prozent zu. Mit den positiven Schlagzeilen aus China kletterten im Luxusgütersektor Richemont (+10%) und Swatch (+7,9%) deutlich. Für beide Konzerne stellt China einen wichtigen Absatzmarkt. Trotz positiver Studienergebnisse verloren Roche 0,7 Prozent, auch die Aktie des Pharmawettbewerbers Novartis (-0,2%) zählte zu den Verlierern. Die eher defensiven Schwergewichte seien angesichts der Ukraine-Hoffnungen nicht gefragt gewesen, hieß es. Deshalb wurden auch die defensiven Swisscom (-1%) verkauft.

Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch die UBS kletterten Kühne + Nagel um 4,1 Prozent. Unter den weiteren Nebenwerten hatten unter anderem Von Roll Holding (+2,8%), Adecco (+3,9%) und Kuros Biosciences (+7,7%) Geschäftszahlen vorgelegt.

