Aktien Schweiz von Nestle ins Plus gehievt

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch die Vortagesaufschläge leicht ausgebaut - gestützt von Aufschlägen beim Schwergewicht Nestle (+2,2%). Jefferies hatte die Aktie auf "Kaufen" angehoben und das Kursziel erhöht. Zudem berichtete die Financial Times (FT), dass der Lebensmittelkonzern etwa die Hälfte an seinem europäischen Wassergeschäft verkaufen wolle. Wie die FT berichtet, steht der Konzern kurz von einem Deal mit den Finanzinvestor Platinum Equity.

Händler zeigten sich etwas erstaunt über die positive Stimmung an der Börse - getragen von positiven US-Vorlagen vom Vorabend. Denn weiter gestiegene Ölpreise wegen der fortgesetzt kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten sorgten eher nicht für ein positives Marktumfeld. Nach der Sperrung der Straße von Hormus drohten nun auch im Roten Meer Blockaden durch die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen in Jemen. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 14.316 Punkte.

Die Aktie des Pharmazulieferers Lonza sank nach Zahlenausweis um 4,9 Prozent. Trotz starker Gewinnkennziffern habe das Unternehmen die Umsatzprognose nicht angehoben, führte JP Morgan kritisch ins Feld. US-Präsident Donald Trump kündigte Zölle auf Generikaimporte ab 2028 an. Die Abgaben sollen die Arzneimittelhersteller bewegen, ihre Produktion in die USA zu verlagern. Sandoz gaben um 3,9 Prozent nach.

Adecco kletterten nach positiven Geschäftszahlen des Wettbewerbers Randstad um 9,1 Prozent. Am breiteren Markt rauschten VAT nach Zahlenausweis um 8,2 Prozent nach unten, obwohl Händler wenig zu kritisieren hatten am Geschäftsausweis. Daher wurde im Handel von Gewinnmitnahmen gesprochen. Eine positive Studie der UBS verhalf Sonova zu einem Aufschlag von 5,5 Prozent. V-ZUG steigerte Umsatz und Ergebnis im Halbjahr - der Kurs legte um 2,4 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)