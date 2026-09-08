Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
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08.09.2026 17:50:41
Aktien Schweiz von Novartis belastet
DOW JONES--Ein Absturz von Novartis hat am Dienstag den schweizerischen Aktienmarkt deutlich ins Minus gedrückt. Übergeordnet belasteten auch weiter gestiegene Ölpreise nach Meldungen über Angriffe der mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen auf saudische Ölanlagen. Der Preis für ein Fass der europäischen Ölsorte Brent näherte sich der Marke von 100 US-Dollar. Der SMI verlor 1,6 Prozent auf 14.058 Punkte. Die ebenfalls schwer gewichteten Titel von Nestle (+2,1%) verhinderten noch stärkere Abgaben des Leitindex.
Für das Tagesthema an der eidgenössischen Börse sorgte Novartis mit einem historischen Kurseinbruch um 10,9 Prozent. Der Pharmakonzern meldete den zweiten Misserfolg bei einer Spätphasenstudie innerhalb weniger Tage. Mit einem experimentellen Medikament gegen die neuromuskuläre Erkrankung myotone Dystrophie Typ 1 wurde das primäre Ziel nicht erreicht. Das Medikament Del-Desiran war eine von drei Therapien gewesen, die die Schweizer durch die 12 Milliarden US-Dollar schwere US-Übernahme von Avidity Biosciences in ihre Pipeline aufgenommen hatten. Das Verfehlen des zentralen Wirksamkeitsziels stelle die Zukunft des Wirkstoffs in Frage und sei auch ein Rücksetzer für die teure Übernahme von Avidity Biosciences, urteilte die LBBW. Händler stellten gar die Sinnhaftigkeit der Übernahme in Frage. "Das ist schon der zweite Studienrückschlag in einer Woche", sagte ein Händler.
Roche büßten im Pharmasektor 0,9 Prozent ein. Sandoz verloren nur 0,1 Prozent - Vontobel bewertete den Fahrplan für die kommenden Jahre positiv. Keine guten Vorlagen für die heimische Luxusgüterbranche sahen Händler in schwachen Importdaten in China. Richemont sanken um 0,9 Prozent, Swatch um 1,9 Prozent.
In der dritten Reihe erhielt Ascom einen Großauftrag aus Norwegen, der Kurs zog um 5,1 Prozent an. Für Burkhalter, die am Vortag noch von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen profitiert hatten, ging es nun um 8,4 Prozent nach unten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)
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