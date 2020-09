Aktien Schweiz von positivem Börsenumfeld nach oben getragen

ZÜRICH (Dow Jones)--Im Sog guter Vorlagen aus Europa und den USA hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch fest geschlossen. Händler sprachen von Umschichtungen aus den hoch bewerteten US-Technologietiteln in zurückgebliebene europäische Werte. Selbst einen Dämpfer in der Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff steckte die Börse weg. Die britische Astrazeneca hatte die klinischen Studien der Phase 3 unterbrochen, nachdem bei einem Teilnehmer eine schwere Nebenwirkung aufgetreten war. Doch gab es auch positive Corona-Schlagzeilen. Die deutsch-niederländische Biotechnologiegesellschaft Qiagen hatte einen tragbaren Corona-Schnelltests angekündigt und die deutsche Biontech äußerte sich optimistisch über ihren Impfstoffkandidaten.

Der SMI gewann vor allem wegen einer Aufwärtsbewegung am Nachmittag 1,5 Prozent auf 10.407 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 45,37 (zuvor: 48,8) Millionen Aktien.

Aber auch die heimischen Pharmaunternehmen lieferten Neuigkeiten: Die französische Kartellbehörde hat gegen die Pharmaunternehmen Novartis, Roche und deren US-Tochter Genentech Geldbußen von insgesamt 444 Millionen Euro wegen missbräuchlicher Praktiken verhängt. Roche startete zudem mehrere klinische Studien. Roche und Novartis legten um 1,7 bzw. 1,2 Prozent zu.

Am Tag der Generalversammlung verloren Richemont 1,4 Prozent. Der Luxusgüterkonzern überlegt die Zusammenführung der Aktien mit Hinterlegungszertifikaten in Südafrika. Außerdem plant er die vorübergehende Aussetzung des Aktionärstreueprogramms. Wie schwierig die Lage der Branche derzeit ist, machte Wettbewerber LVMH deutlich. Die Franzosen drohten, die Übernahme des Schmuckhändlers Tiffany platzen zu lassen. Auch Swatch gaben gegen den Trend nach - um 0,2 Prozent. Nach Zahlenausweis schlossen Lalique unverändert.

Mit der Impfstoffenttäuschung durch Astrazeneca standen Titel aus dem Reise- und Freizeitbereich europaweit nicht hoch im Kurs. Flughafen Zürich und Dufry verbilligten sich um 0,9 bzw. 0,8 Prozent. Nach einem Zukauf in Australien gaben Bucher 0,9 Prozent nach.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2020 11:47 ET (15:47 GMT)