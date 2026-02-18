Zurich Insurance Group Aktie

Zurich Insurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRL / ISIN: US9898251049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 18:03:40

Aktien Schweiz weiter auf dem Weg nach oben - Amrize haussieren

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt eilt weiter von Hoch zu Hoch. Der SMI stieg auch am Mittwoch, unter anderem mit Rückenwind von der Wall Street, aber auch guten Unternehmensergebnissen. Der SMI legte um 0,4 Prozent zu auf das neuerliche Rekordhoch von 13.807 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 24,18 (Dienstag: 16,64) Millionen Aktien.

In Hausse-Laune zeigte sich die Amrize-Aktie. Sie schoss um 13,3 Prozent nach oben, gefolgt vom Kursplus der Mutter Holcim von 2,9 Prozent. Die auf das US-Geschäft fokussierte Holcim-Tochter verfehlte zwar mit Viertquartalszahlen und Ausblick die Analystenschätzungen knapp, sorgte aber mit der Ankündigung einer Sonderdividende sowie eines Aktienrückkaufprogramms für kräftige Käufe. Die Analysten von Vontobel hoben zudem den starken freien Cashflow als positive Überraschung hervor.

Um 2,7 Prozent nach oben ging es für UBS, in der zweiten Reihe gewannen Julius Bär 2,6 Prozent. Beide waren im Sog europaweit fester Bankaktien gesucht.

Erneut in der Spitzengruppe fanden sich Alcon (+1,8%) und Kühne+Nagel (+2,7%). Zurich Insurance schlossen am Tag vor der Vorlage von Quartalszahlen mit einem Plus von 0,7 Prozent im Mittelfeld. Die am Vortag schon schwache Nestle-Aktie gab erneut nach, und zwar um 0,8 Prozent. Auch der Lebensmittelriese wird am Donnerstag seine Bücher öffnen.

Schlusslicht waren nachrichtenlos Swiss Re (-2,0%), noch hinter Givaudan mit einem Abschlag von 1,9 Prozent im Einklang mit europaweit schwachen Chemieaktien. Marktbeobachter erklärten das mit enttäuschenden Geschäftszahlen der niederländischen IMCD. Die Ergebnisse des Distributeurs für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten verfehlten den Konsens deutlich.

In der zweiten Reihe verbesserten sich Straumann um 0,9 Prozent. Der Dentalspezialist hatte Zahlen vorgelegt, die etwas besser ausfielen als erwartet. Bei Sunrise wurde die positive Entwicklung des Geschäfts im vierten Quartal mit einem Kursanstieg um 4,2 Prozent honoriert.

Also erholten sich um 14,4 Prozent. Die Aktie war am Dienstag um 30 Prozent in die Knie gegangen, nachdem der IT-Einzelhändler mit seinen Ergebnissen hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Die am Vortag nach Zahlen schon schwächeren Basilea Pharmaceutica kamen um weitere 1,8 Prozent zurück.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 12:04 ET (17:04 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 69,94 0,03% Alcon AG
ALSO AG 169,00 1,20% ALSO AG
Basilea Pharmaceutica AG 59,50 1,71% Basilea Pharmaceutica AG
Givaudan AG 3 284,00 0,09% Givaudan AG
Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh 65,00 0,00% Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
Julius Baer Gruppe AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th a Sh 14,00 -0,71% Julius Baer Gruppe AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th a Sh
Julius Bär 71,74 -0,55% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 192,15 0,16% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestle S.A. (spons. ADRs) 89,20 2,29% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 89,39 2,64% Nestlé SA (Nestle)
Zurich Insurance AG (Zürich) 612,40 -1,32% Zurich Insurance AG (Zürich)
Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs) 30,40 -1,30% Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen