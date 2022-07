Aktien Schweiz wieder über 11.000 SMI-Punkten

ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt hat die zuletzt positive Stimmung vom Wochenschluss am Montag noch etwas weiter gestützt. Allerdings kamen die Kurse am Nachmittag von den Tageshochs zurück - analog zur Wall Street in den USA. Am vergangenen Freitag hatten positive Konjunktur- sowie günstige Inflationsdaten aus den USA gestützt.

Händler wollten von einer durchgreifenden Trendwende nichts wissen. Der Markt bleibe nervös und anfällig für Gewinnmitnahmen - vor allem wegen der unklaren Aussichten zu den russischen Gaslieferungen nach Westeuropa. Die Frage, ob die globale und die europäische Wirtschaft auf eine Rezession zusteuerten, bleibe ungeklärt, hieß es. Chefvolkswirt Shamik Dhar von der Bank of New York Mellon sah zumindest noch Hoffnung, dass eine Rezession vermieden werden könne.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.010 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 30,16 (zuvor: 43,2) Millionen Aktien. Europaweit gesucht waren Bankenwerte. "Nach der Citi hat nun auch Goldman Sachs starke Geschäftszahlen veröffentlicht", sagte ein Marktteilnehmer. UBS und Credit Suisse legten um 2,9 bzw. 3,3 Prozent zu.

Nicht gut liefen über die Grenzen der Schweiz hinaus Pharmatitel. Anleger hätten eher auf zyklische Werte wie Finanztitel gesetzt, hieß es. Roche sanken um 0,9 Prozent, Novartis vor dem Zahlenausweis am Dienstag um 0,6 Prozent. "Da werden Spreads zugemacht, mit denen Marktteilnehmer auf eine Outperformance defensiver Werte gegen Zykliker gesetzt haben", so ein Händler. Auch die defensiven Nestle (-0,2%) hinkten dem Markt hinterher.

Auffallend fest zeigten sich im Luxusgütersektor Richemont (+4%) und Swatch (+2,4%). Bislang deuteten die Quartalsvorlagen von Luxusgüterkonzernen nicht auf eine abgeschwächte Nachfrage hin, urteilte die Deutsche Bank. Entsprechende Sorgen hatten insbesondere Richemont mit Blick auf China am Freitag belastet - trotz ansprechender Geschäftszahlen. Die UBS bestätigte ihre Kaufempfehlung für Richemont ebenso wie Goldman Sachs, für Swatch äußerte sich Bernstein optimistisch.

Unter den Nebenwerten zeigten sich GAM Holding trotz einer Gewinnwarnung 3,1 Prozent fester. Händler sprachen angesichts des Marktumfeldes von einer erwartbaren Warnung, auch andere Vermögensverwalter hätten bereits ähnlich gewarnt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2022 11:56 ET (15:56 GMT)