Aktien Schweiz ziehen im Verlauf deutlich an

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Freitag dank einer kleinen Rally im Verlauf vom übrigen Börsengeschehen in Europa positiv abgesetzt. Dort hatten erneut Inflations- bzw. Zinssorgen gebremst. Befeuert wurden diese Sorgen von deutschen Erzeugerpreisen und falkenhaften Äußerungen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Doch traten die Sorgen europaweit im Tagesverlauf immer mehr in den Hintergrund. Daran hatten die europäischen Großhandelspreise für Erdgas entscheidenden Anteil, denn die sanken auf die niedrigsten Stände seit September 2021. Damit beruhigte sich die Lage bei einem Inflationstreiber signifikant. Dass sich die eidgenössische Börse besonders kraftvoll von den Tagestiefs erholte, lag auch am überzeugenden Geschäftsausweis von Sika und der Stärke der drei Schwergewichte Roche (+1,4%), Novartis (+1,2%) sowie Nestle (+1,3%).

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.256 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,9 (zuvor: 49,37) Millionen Aktien. An der Spitze standen die Titel des Spezialchemiekonzerns Sika mit Aufschlägen von 4,9 Prozent. Im Handel wurden die Jahreszahlen als stark eingestuft, vor allem aber der Ausblick auf das laufende Jahr wurde positiv herausgestrichen. Denn nach einem Umsatzplus von 13 Prozent im vergangenen Jahr geht Sika von einem weiteren Plus von 6 bis 8 Prozent aus. Die Analysten von Baader Helvea unterstrichen, dass der Optimismus von Sika höher ausgefallen sei als vom Markt bislang erwartet.

Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re schlossen dagegen hauchdünn im Minus. Händler lobten zwar die guten Geschäftszahlen. Der Ausblick sehe aber sehr vorsichtig aus, hieß es von den RBC-Analysten. Die Gewinnerwartung für 2023 liege unter dem Konsens.

Nach einer Hochstufung durch JP Morgan zogen Kühne+Nagel um 0,9 Prozent an. Unter den weiteren Nebenwerten setzten Newron (+19,4%) den Höhenflug des Vortages ungebremst fort, nachdem das Unternehmen jüngst positive Studiendaten veröffentlicht hatte. Swiss Steel kündigte die Veräußerung mehrerer nicht zum Kerngeschäft zählender Vertriebsgesellschaften an, der Kurs legte um 1,2 Prozent zu.

February 17, 2023 11:40 ET (16:40 GMT)