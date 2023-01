Aktien Schweiz zum Wochenausklang unverändert

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Freitag kaum verändert beendet. Nachdem die rückläufige Inflationsentwicklung sowie das Ende der No-Covid-Politik in China die Impulse der vergangenen Wochen geliefert hatten, rückte nun verstärkt die Berichtssaison in den Fokus, die zunächst in den USA Fahrt aufnahm.

Der SMI schloss nahezu unverändert bei 11.291 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,1 (zuvor: 52,24) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten fielen Credit Suisse um 2,3 Prozent, UBS schlossen indessen 0,5 Prozent im Plus. In den USA haben mit JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo und Bank of America gleich vier große US-Konkurrenten ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt. Während die Erwartungen mehrheitlich übertroffen wurden, bildeten die Institute gleichzeitig erhöhte Rückstellungen, um potenzielle Kreditverluste abzudecken.

Bei den Pharmariesen gewannen Roche 1,0 Prozent und Novartis 0,5 Prozent. Die Aktien des Index-Schwergewichts Nestle rückten 0,3 Prozent vor.

Partners Group büßten 3,1 Prozent ein. Das verwaltete Vermögen der Beteiligungsgesellschaft habe sich 2022 noch schwächer als erwartet entwickelt, so die Citigroup. Die Analysten haben ihre Einstufung auf "Neutral" von zuvor "Buy" heruntergestuft. Auch die Prognose für das Wachstum des verwalteten Vermögens 2023 falle schwächer als gedacht aus.

Die Aktie von Logitech gab nach dem kräftigen Kurseinbruch am Vortag um weitere 2,8 Prozent nach. Das IT-Unternehmen hatte am Donnerstag nach einem schwachen dritten Quartal den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr gesenkt, woraufhin der Aktienkurs um rund 17 Prozent eingebrochen war. Die Deutsche Bank hat die Aktie nun auf "Hold" von "Buy" heruntergestuft. Der derzeitige Abschwung auf dem PC-Markt und die nachlassende Nachfrage scheinen gravierender zu sein als bislang erwartet, so die Analysten.

Im breiteren Markt legten Inficon nach Vorlage von vorläufigen Zahlen für 2022 um 2,8 Prozent zu.

