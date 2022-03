Aktien tief im Minus: ING- und RBI-Kredite von Russland-Sanktionen betroffen

Bei der niederländischen Großbank ING sind ausstehende Kredite im Wert von rund 700 Millionen Euro davon betroffen, teilte ING am Freitag mit. Bei der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) sind es mit 473 Mio. Euro etwas weniger.

Von dem sanktionierten Volumen werde jedoch die Hälfte in weniger als drei Monaten abreifen, hieß es von dem heimischen Institut. Das Gesamtkreditvolumen der RBI in Russland beläuft sich auf 11,6 Mrd. Euro, bei der ING sind es 5,3 Mrd. Euro. In der Ukraine hat ING Kredite in Höhe von 500 Mio. Euro ausstehen.

An der EURONEXT verliert die ING-Aktie zwischenzeitlich 9,71 Prozent auf 8,90 Euro. In Wien fiel die RBI-Aktie schlussendlich um 11,15 Prozent auf 11,64 Euro.

