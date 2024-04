Aktien-Tipp adidas-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas nach einem "starken ersten Quartal" von 185 auf 195 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Obwohl ihre Schätzungen für das laufende Jahr bereits über der angehobenen Prognose gelegen hätten, habe sie diese nochmals etwas angehoben, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hält die Jahresprognose nach dem starken Jahresauftakt für weiterhin konservativ. Ihre längerfristige Erwartung an eine stetige und anhaltende Erholung habe Bestand.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:33 Uhr 7,8 Prozent. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 10,63 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 403 081 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 18,5 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 06:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.