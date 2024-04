Aktien-Tipp BASF-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal sei besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es mangele aber an Aufwärtspotenzial.

Die Aktie notierte um 15:12 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 48,41 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 15,68 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 317 059 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg auf Jahressicht 2024 um 6,3 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren.

