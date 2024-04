Aktien-Tipp BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF nach Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) und den Barmitteln habe der Chemiekonzern solide abgeschnitten, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse hätten unter anderem von niedrigeren Fixkosten profitiert.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:57 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 51,12 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 3,68 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 1 525 790 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 stieg das BASF-Papier um 4,8 Prozent. BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 06:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



