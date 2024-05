Aktien-Tipp Bayer-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat Bayer nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Umsatz des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe die Konsensschätzungen etwas verfehlt, wogegen das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) und mehr noch das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber liege, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele auf Basis konstanter Währungskurse habe Bayer bestätigt. Allerdings habe der Gegenwind durch Wechselkurseffekte seit der erstmaligen Bekanntgabe des Ausblicks im März zugenommen, weshalb der entsprechende Ausblick reduziert worden sei. Die Konsensprognosen dürften daher sinken.

Aktienanalyse online: Die Bayer-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 11:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 29,87 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 2,90 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 2 408 316 Bayer-Aktien. Das Papier verlor auf Jahressicht 2024 10,8 Prozent. Die Bayer-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet.

