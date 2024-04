Aktien-Tipp DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Trotz einer Beschleunigung der Frachtvolumina bleibe der Zeitpunkt einer Erholung der Expressvolumina unklar, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 38,93 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 5,32 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 819 470 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 13,2 Prozent abwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

