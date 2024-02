Aktien-Tipp: So bewertet Baader Bank die SAP SE-Aktie

Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP von 140 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Das Cloudwachstum beschleunige sich, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Quartalszahlen des Softwarekonzerns. Der Experte hob seine Schätzungen an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 161,10 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 8,63 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 231 506 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 ging es für das Papier um 15,5 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 präsentieren.

