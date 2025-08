Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Im Fokus hätten die Implikationen der Abspaltung der Autozuliefersparte für die Bewertung der Aktien von Conti gestanden, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Aktuell würde der verbleibende, auf das Reifengeschäft fokussierte Konzernbereich mit einem Aufschlag gegenüber dem französischen Wettbewerber Michelin gehandelt. Die Autozuliefersparte, die unter dem Nahmen Aumovio Mitte September an die Börse gehen soll, werde derzeit im europäischen Branchenvergleich durchschnittlich bewertet.

Aktienauswertung: Die Continental-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:33 Uhr die Continental-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 73,30 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 12,69 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 52 387 Continental-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Anteilsschein um 17,3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 17:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.