Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach der Senkung des diesjährigen Margenkorridors mit einem Kursziel von 136 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman verwies am Mittwoch darauf, dass der Hauptgrund zusätzliche Rückstellungen für die mögliche Schließung eines Audi-Werks in Brüssel seien. Jede Reduzierung der hohen europäischen Kostenbasis von VW dürfte vom Markt allgemein begrüßt werden, betonte der Experte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 09:23 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 106,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 27,58 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 185 030 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 3,1 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 06:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2024 / 06:01 / UTC



