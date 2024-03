Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Angesichts der Ausschüttungspolitik dürfte der Aktienkurs nun auch zunehmend die hohen Barbestände des Autobauers besser widerspiegeln, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 12:33 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 73,45 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 70,18 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 655 222 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 17,4 Prozent aufwärts. Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.

