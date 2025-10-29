Aktien-Tipp: So bewertet DZ BANK die BASF-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar bleibe die Geschäftsentwicklung herausfordernd, allerdings gewinne die Transformationsstrategie an Dynamik.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 16:51 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 43,76 EUR zu. Zuletzt wurden via XETRA 2 312 113 BASF-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 8,6 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.