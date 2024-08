Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die adidas-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat die adidas-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Da die vorläufigen Eckdaten bereits bekannt gewesen seien, dürfte sich an den Konsensschätzungen für den Sportartikelkonzern kaum etwas ändern, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 12:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 239,90 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 8,38 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 354 034 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte die Aktie um 30,7 Prozent nach oben. Die kommenden Q2 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht.

