Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Deutsche Bank-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 21,90 auf 21,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montagmorgen an die Rückstellungen im Rahmen der Postbank-Rechtsstreitigkeiten an. Er rechnet nun nicht mehr mit zusätzlichen Aktienrückkäufen im laufenden Jahr.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 13:27 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 7,2 Prozent auf 15,34 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 41,42 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 13 217 444 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 24,1 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 08:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.