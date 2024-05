Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Hannover Rück-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 283 Euro belassen. Der Rückversicherer habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass die Hannoveraner zudem an ihren Jahreszielen festhielten, komme auch nicht überraschend.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Hannover Rück-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 10:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 227,80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 24,23 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 48 313 Hannover Rück-Aktien gehandelt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 8,7 Prozent aufwärts. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 14.05.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 02:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 02:15 / EDT





