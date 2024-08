Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Hannover Rück-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 283 Euro belassen. Das Unternehmen habe vor allem vom Rückversicherungsgeschäft für Schaden- und Unfallversicherungen profitiert, schrieb Analyst Derald Goh in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Schaden-Kosten-Quote in diesem Segment scheine sich im Vergleich zum ersten Quartal verbessert zu haben. Diesbezüglich dürften sich Analysten in der Telefonkonferenz beim Unternehmen rückversichern.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:05 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 227,90 EUR nach oben. Also weist das Papier noch Spielraum von 24,18 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13 470 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2024 um 8,7 Prozent aufwärts. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2024 gerechnet.

