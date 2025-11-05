BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktieneinstufung
|
05.11.2025 11:34:47
Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die BMW-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel lobte am Mittwochmorgen solide Kostensenkungen. Dem stehe die widrige Preisentwicklung entgegen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse
Um 11:18 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 81,28 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 16,88 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 356 123 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 stieg das BMW-Papier um 8,6 Prozent. BMW dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
|06.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|86,22
|2,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.