Aktieneinstufung 05.11.2025 11:34:47

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die BMW-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BMW-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel lobte am Mittwochmorgen solide Kostensenkungen. Dem stehe die widrige Preisentwicklung entgegen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:18 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 81,28 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 16,88 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 356 123 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 stieg das BMW-Papier um 8,6 Prozent. BMW dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,KENCKOphotography / Shutterstock.com

Analysen zu BMW AG

Analysen zu BMW AGmehr Analysen

06.11.25 BMW Buy UBS AG
06.11.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 BMW Kaufen DZ BANK
06.11.25 BMW Outperform Bernstein Research
05.11.25 BMW Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

BMW AG 86,22 2,47% BMW AG

