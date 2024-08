Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group von 41 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Logistikkonzerns habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2024 bis 2026 reduziert, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht zudem davon aus, dass das Management das Ebit-Ziel für 2026 senken wird.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:08 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 36,04 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 2,66 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 218 313 Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 15,7 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2024 gerechnet.

