Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Sartorius vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal von 264 auf 278 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Labordienstleisters in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem mit generell höheren Bewertungen in der Branche.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Sartorius vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:26 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 252,90 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 9,92 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 7 146 Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 23,9 Prozent nach unten. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2024 / 00:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2024 / 00:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.