Aktien-Tipp: So bewertet Warburg Research die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Analyst Marc-Rene Tonn attestierte dem Autobauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides Jahr 2023. Der Ausblick auf das Jahr 2024 entspreche den Erwartungen. Die Dividendenrendite der Papiere sei attraktiv und weitere Rückkäufe erhöhten die Rendite für die Aktionäre.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 12:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,7 Prozent auf 71,97 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 27,83 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 260 839 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 15,1 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.