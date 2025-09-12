Aktien-Tipp Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Tim Rokossa fasste in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Eindrücke von einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Automesse IAA zusammen. Der Autobauer habe betont, dass die 2023 eingeführte Strategie weiterhin auf gutem Kurs sei. Zahlreiche neue Modelle seien in der Pipeline und dürften in den kommenden Jahren für eine solide Produktdynamik sorgen. Kostensenkungen sollten zur Steigerung des Gewinns und des Cashflows beitragen.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:48 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 100,85 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 23,95 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 201 665 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 legte der Anteilsschein um 20,7 Prozent zu. Die kommenden Q3 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.