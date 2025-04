Aktien Tokio: Nikkei 225 gibt nach Trumps Zollankündigung deutlich nach

TOKIO (dpa-AFX) - Die Börse in Tokio hat nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zum gewaltigen Zollpaket für Handelspartner der Vereinigten Staaten stark nachgegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index (Nikkei 225) gab im späten Tokioter Handel etwas mehr als drei Prozent auf 34.598 Punkte nach. Damit konnte er allerdings einen Teil der Verluste aus dem frühen Handel wieder wettmachen. In der Spitze hatte der Index bis zu 4,55 Prozent nachgegeben und war damit auf den tiefsten Stand seit August 2024 gefallen. Trumps Regierung will neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus allen Ländern einführen. Hinzu kommen individuelle Strafabgaben - im Falle der Hightech-Nation Japan sind es 24 Prozent./ln/DP/zb