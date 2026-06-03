Addiko Bank Aktie
WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0
|Anteile gesichert
|
03.06.2026 15:54:00
Aktien unbeeindruckt: Raiffeisen übernimmt gut ein Drittel der Addiko Bank
In dem RBI-Paket ist auch der Anteil des serbischen Investors Alta Group von 9,63 Prozent enthalten. Ihm werden über Finanzinstrumente insgesamt knapp 30 Prozent der Addiko-Anteile zugerechnet. Die Annahmefrist für die Aktionäre läuft noch bis zum 22. Juli.
Addiko-Führung für Angebot der RBI
Die NLB hatte ihr Angebot erst am Montag auf 33,50 Euro je Aktie erhöht und damit die RBI deutlich überboten, die 26,50 Euro offeriert hatte. Vorstand und Aufsichtsrat der Addiko hatten sich jedoch zuletzt auf die Seite der RBI geschlagen und den Aktionären deren Angebot zur Annahme empfohlen. Sie begründeten dies mit einer höheren Transaktionssicherheit, da der NLB regulatorische Hürden in Kroatien drohten. Zudem hatte die Alta Group bereits zuvor angekündigt, die Offerte der RBI und nicht das Angebot der NLB anzunehmen.
Beide Bieter setzen für einen Erfolg ihrer Offerte eine Mindestannahmequote von 75 Prozent voraus, behalten sich früheren Angaben zufolge jedoch eine Senkung auf die gesetzlichen 50 Prozent vor. Bei einem Sieg plant die RBI eine Aufspaltung der Addiko, die aus den gesunden Teilen der notverstaatlichten Kärntner Hypo Alpe-Adria hervorgegangen ist. Das Geschäft in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro soll an die Alta Group verkauft werden. Die Aktivitäten in Kroatien und Slowenien will die RBI in ihr eigenes Netzwerk integrieren.
Die Raiffeisen-Aktie notiert in Wien marginale 0,08 Prozent tiefer bei 49,08 Euro, während die Addiko Bank-Aktie auf Vortagesniveau bei 28,00 Euro notiert.
fel/cgh
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Addiko Bank
|
02.06.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Handel in Wien: ATX Prime mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.06.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Handel: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.05.26
|Handel in Wien: ATX Prime steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
26.05.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
22.05.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)