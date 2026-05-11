Dassault Aviation Aktie
WKN DE: A3C9Y0 / ISIN: FR0014004L86
|ESA
|
11.05.2026 17:10:40
Aktien uneins: Dassault und OHB präsentieren ESA-Gleiter
Laut der Mitteilung hat Dassault Aviation bereits mit dem Bau einiger Teile des Gleiters begonnen, während OHBfür das Servicemodul verantwortlich ist. Am Montag gaben die beiden Unternehmen bekannt, dass sie als Kernpartner an dem Projekt "Vortex-S" mitwirken werden. Derzeit führen sie Gespräche mit anderen großen europäischen Raumfahrtunternehmen über deren mögliche Beteiligung.
"Vortex-S für die ESA ist eine ehrgeizige Initiative, die von der Notwendigkeit autonomer europäischer Weltraum-Transportkapazitäten angetrieben wird", sagte OHB-Vorstandschef Marco Fuchs.
Dassault hatte das Projekt im Jahr 2025 mit dem Ziel gestartet, Europas strategische Autonomie im erdnahen Weltraum, also in einer Entfernung von etwa 160 bis 2.000 Kilometern, zu stärken. Das Unternehmen strebt einen Erstflug mit einem vier Meter langen Demonstrator im Jahr 2028 an.
Das Interesse Europas an Raumgleitern ist zuletzt aufgrund ihrer militärischen Einsatzmöglichkeiten gestiegen. Dazu gehört die Fähigkeit, Satelliten und sogar Waffen schnell im Orbit zu platzieren sowie Satelliten zu inspizieren. Vortex-S ist eines von mehreren europäischen Projekten, die Europa dabei helfen könnten, die Abhängigkeit Europas von US-Unternehmen wie Elon Musks SpaceX bei Startkapazitäten zu verringern.
Der US-Konzern Boeing, das britisch-amerikanische Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic und eine wachsende Zahl von Startups produzieren oder entwickeln derzeit ebenfalls Raumgleiter.Im XETRA-Handel geht es für die OHB-Aktie zeitweise um 4,48 Prozent nach oben auf 315,00 Euro. Die Papiere von Dassault Aviation verlieren im Pariser Handel 2,14 Prozent auf 283,80 Euro.
DJG/DJN/sha/ros
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Dassault Aviation SA
|
17:58
|CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt ab (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
12.05.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Dassault Aviation SA
Aktien in diesem Artikel
|Dassault Aviation SA
|286,60
|0,21%
|OHB SE
|391,50
|14,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.