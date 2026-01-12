Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|Vor Gericht
|
12.01.2026 17:14:39
Aktien uneins: Paramount reicht in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern Klage ein
Netflix will für rund 83 Milliarden Dollar lediglich das Studio- und Streaming-Geschäft übernehmen. Paramount bietet 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern samt der TV-Sender wie unter anderem CNN. Das Management von Warner Bros. Discovery sprach sich für das Netflix-Angebot aus, das letzte Wort haben aber die Anteilseigner. Eine entscheidende Frage für sie wird also sein, wie die TV-Sender für die Zukunft bewertet werden. Paramount fordert in der Klage von Warner Informationen zur Bewertung der Sender.
Trump drängt auf Eigentümerwechsel bei CNN
Hinter Paramount steht die Familie des als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump bekannten Tech-Milliardärs Larry Ellison. Trump forderte wiederholt, dass bei einem Deal um Warner unbedingt auch CNN den Besitzer wechseln müsse. Der Nachrichtensender, bei dem oft kritisch über Trump berichtet wird, ist ihm schon lange ein Dorn im Auge. Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS schlug seit der Übernahme durch die Ellisons zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung ein.
An der NADSAQ notiert die Paramount-Aktie am Montag zeitweise 0,29 Prozent höher bei 12,10 US-Dollar. Die Warner Bros-Aktie gibt 1,77 Prozent auf 28,38 US-Dollar ab. Das Netflix-Papier steigt derweil 0,63 Prozent auf 90,02 US-Dollar
/so/DP/men
LOS ANGELES (dpa-AFX)
Analysen zu Warner Bros. Discovery
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|76,96
|0,27%
|Paramount Skydance
|10,30
|-0,96%
|Warner Bros. Discovery
|24,28
|-2,22%