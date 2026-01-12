Warner Bros. Discovery Aktie

Warner Bros. Discovery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

Vor Gericht 12.01.2026 17:14:39

Aktien uneins: Paramount reicht in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern Klage ein

Aktien uneins: Paramount reicht in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern Klage ein

In der Bieterschlacht um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers zieht der Konkurrent Paramount vor Gericht.

In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot des Streaming-Riesen Netflix vorzuziehen. Außerdem will Paramount eigene Kandidaten für den Verwaltungsrat des heutigen Konzerns Warner Bros. Discovery nominieren - in der Hoffnung, mit der Zustimmung von Aktionären auf diese Weise ans Ziel zu kommen.

Netflix will für rund 83 Milliarden Dollar lediglich das Studio- und Streaming-Geschäft übernehmen. Paramount bietet 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern samt der TV-Sender wie unter anderem CNN. Das Management von Warner Bros. Discovery sprach sich für das Netflix-Angebot aus, das letzte Wort haben aber die Anteilseigner. Eine entscheidende Frage für sie wird also sein, wie die TV-Sender für die Zukunft bewertet werden. Paramount fordert in der Klage von Warner Informationen zur Bewertung der Sender.

Trump drängt auf Eigentümerwechsel bei CNN

Hinter Paramount steht die Familie des als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump bekannten Tech-Milliardärs Larry Ellison. Trump forderte wiederholt, dass bei einem Deal um Warner unbedingt auch CNN den Besitzer wechseln müsse. Der Nachrichtensender, bei dem oft kritisch über Trump berichtet wird, ist ihm schon lange ein Dorn im Auge. Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS schlug seit der Übernahme durch die Ellisons zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung ein.

An der NADSAQ notiert die Paramount-Aktie am Montag zeitweise 0,29 Prozent höher bei 12,10 US-Dollar. Die Warner Bros-Aktie gibt 1,77 Prozent auf 28,38 US-Dollar ab. Das Netflix-Papier steigt derweil 0,63 Prozent auf 90,02 US-Dollar

/so/DP/men

LOS ANGELES (dpa-AFX)

Ellison-Bürgschaft sorgt für Kurssprung bei den Aktien von Paramount und Warner

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Netflix Inc. 76,96 0,27% Netflix Inc.
Paramount Skydance 10,30 -0,96% Paramount Skydance
Warner Bros. Discovery 24,28 -2,22% Warner Bros. Discovery

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

