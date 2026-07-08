ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kooperation
|
08.07.2026 12:16:08
Aktien von ABB und Roche verliren trotzdem: Partnerschaft bei Labor der Zukunft
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen laut den Angaben zunächst zwei Anwendungsbereiche. Zum einen sollen in der Pathologie Robotiklösungen für das Handling und die Organisation von Objektträgern entwickelt werden, um digitale und vernetzte Arbeitsabläufe zu unterstützen. Zum anderen sollen in Zentrallaboren autonome mobile Roboter Proben und Materialien zwischen Analysegeräten transportieren und damit die Laborlogistik automatisieren.
Nach Angaben der Unternehmen sollen die Systeme wiederkehrende Routineaufgaben übernehmen und das Laborpersonal entlasten, sodass sich dieses stärker auf komplexe Analysen konzentrieren kann. Gleichzeitig sollen die Lösungen die Verarbeitung beschleunigen und die Effizienz der Diagnostik erhöhen.
ABB bringt in die Kooperation seine Robotik- und Automatisierungstechnologie sowie KI-gestützte Software ein. Roche steuert seine Expertise im Bereich der Labordiagnostik und klinischer Anwendungen bei, damit die Lösungen auf die Anforderungen moderner Diagnostiklabore zugeschnitten werden.
Hintergrund der Zusammenarbeit ist der steigende Druck auf klinische Labore. Die Unternehmen verweisen auf den Fachkräftemangel, die alternde Bevölkerung sowie die zunehmende Bedeutung der personalisierten Medizin, die den Bedarf an effizienteren Laborprozessen erhöhen.
Die Roche-Aktie verliert via SIX zeitweise 1,28 Prozent auf 340 Franken, während es für die Titel von ABB um 1,8 Prozent nach unten geht auf 81,86 Franken.
/hr/rw/AWP/jha
BASEL/ZÜRICH (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
08.07.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse Zürich in Rot: SMI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|SMI-Handel aktuell: SMI im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Handel in Zürich: SMI notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.07.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
07.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|08.07.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|90,08
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.