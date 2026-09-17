adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Kurszielsenkungen
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17.09.2026 13:35:00
Aktien von adidas und PUMA geben nach: Warum Analysten skeptischer werden
Die BofA-Experten äußerten sich vor wichtigen Branchenereignissen in der nächsten Woche. So lade adidas zum Investorentag ein, und PUMA werde eine informelle Führungskräftesitzung abhalten. Anleger würden sich bei beiden Veranstaltungen auf die kurz- und mittelfristigen Umsatzaussichten konzentrieren,
Die Experten wiesen dabei darauf hin, dass Anleger seit nunmehr zwei Jahren deutlich weniger für jeden Euro Gewinn der Sportartikelhersteller zahlen wollen als zuvor. Damit bestraften sie ein strukturell niedrigeres Branchenwachstum, das sich auch in den Geschäftszahlen zum zweiten Quartal niedergeschlagen habe.
Die BofA-Experten kürzten insofern erst einmal ihre Umsatzschätzungen, vor allem für die nahe Zukunft. Zudem dürfte sich die Profitabilität der Unternehmen weniger schnell als geplant erholen. Somit senkten die Analysten ihr Kursziel für Adidas von 184 auf 156 Euro und für PUMA von 26 auf 21 Euro.
Für PUMA lautet die Einschätzung weiter "Underperform". Das heißt, die Bank of America sieht die Aktien Vergleichswerten eher hinterhinken. Adidas wird aktuell mit "Neutral" eingestuft. Damit geht die Bank of America davon aus, dass diese Aktie innerhalb von zwölf Monaten maximal eine leicht positive Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende nahe Null abwirft.
Die Citigroup senkte ihr Kursziel für Adidas von 204 auf 200 Euro. Auch sie rechnet nun mit einem geringeren Umsatzwachstum, hielt aber an der Kaufempfehlung fest.
/la/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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