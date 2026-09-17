adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kurszielsenkungen 17.09.2026 13:35:00

Aktien von adidas und PUMA geben nach: Warum Analysten skeptischer werden

Aktien von adidas und PUMA geben nach: Warum Analysten skeptischer werden

Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller adidas und PUMA haben am Donnerstag in einem freundlichen Marktumfeld geschwächelt.

Die Papiere gaben am Mittag um jeweils 0,7 Prozent nach. Für Aufmerksamkeit sorgten die US-Bank Citigroup und insbesondere die Bank of America (BofA) mit Kurszielsenkungen.

Die BofA-Experten äußerten sich vor wichtigen Branchenereignissen in der nächsten Woche. So lade adidas zum Investorentag ein, und PUMA werde eine informelle Führungskräftesitzung abhalten. Anleger würden sich bei beiden Veranstaltungen auf die kurz- und mittelfristigen Umsatzaussichten konzentrieren,

Die Experten wiesen dabei darauf hin, dass Anleger seit nunmehr zwei Jahren deutlich weniger für jeden Euro Gewinn der Sportartikelhersteller zahlen wollen als zuvor. Damit bestraften sie ein strukturell niedrigeres Branchenwachstum, das sich auch in den Geschäftszahlen zum zweiten Quartal niedergeschlagen habe.

Die BofA-Experten kürzten insofern erst einmal ihre Umsatzschätzungen, vor allem für die nahe Zukunft. Zudem dürfte sich die Profitabilität der Unternehmen weniger schnell als geplant erholen. Somit senkten die Analysten ihr Kursziel für Adidas von 184 auf 156 Euro und für PUMA von 26 auf 21 Euro.

Für PUMA lautet die Einschätzung weiter "Underperform". Das heißt, die Bank of America sieht die Aktien Vergleichswerten eher hinterhinken. Adidas wird aktuell mit "Neutral" eingestuft. Damit geht die Bank of America davon aus, dass diese Aktie innerhalb von zwölf Monaten maximal eine leicht positive Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende nahe Null abwirft.

Die Citigroup senkte ihr Kursziel für Adidas von 204 auf 200 Euro. Auch sie rechnet nun mit einem geringeren Umsatzwachstum, hielt aber an der Kaufempfehlung fest.

/la/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

adidas-Aktie im Aufwind: Barclays wird optimistischer
adidas-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform
Aktien von adidas, PUMA und Co. schwach: Lululemon-Schock sorgt für Druck auf Sportartikelwerte

Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com,Photoman29 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

mehr Analysen
11.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 adidas Overweight Barclays Capital
21.08.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 142,45 -0,70% adidas
PUMA SE 21,98 -1,04% PUMA SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen