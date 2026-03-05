Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schutzvereinbarung getroffen 05.03.2026 20:36:00

Aktien von Alphabet, Microsoft und Amazon gespalten: Trump setzt Techfirmen bei Stromkosten unter Druck

Aktien von Alphabet, Microsoft und Amazon gespalten: Trump setzt Techfirmen bei Stromkosten unter Druck

US-Präsident Donald Trump hat eine Vereinbarung mit großen Technologieunternehmen unterzeichnet, die steigende Strompreise durch den Boom von Rechenzentren verhindern soll.

Vertreter von Konzernen wie Alphabet C (ex Google), Microsoft, Amazon Web Services und OpenAI verpflichteten sich im Weißen Haus zu einer sogenannten "Stromkunden-Schutzvereinbarung".

Die Unternehmen sagen darin zu, den zusätzlichen Strombedarf ihrer KI-Rechenzentren selbst zu finanzieren oder eigene Kraftwerke direkt an den jeweiligen Standorten zu bauen. Auch Investitionen in Netzausbau und Infrastruktur sollen sie übernehmen. Verbraucher, insbesondere Anwohner in der Nähe von Rechenzentren, sollen dadurch nicht für den steigenden Energiebedarf der Branche aufkommen müssen, so Trump. In manchen Regionen könnten Strompreise sogar sinken, mutmaßte er.

Teil von Trumps "Bezahlbarkeit"-Agenda

Trump stellte die Initiative als Teil seiner wirtschaftspolitischen "Bezahlbarkeit"-Agenda dar, mit der er sinkende Lebenshaltungskosten für US-Bürger erreichen will - auch mit Blick auf die anstehenden Zwischenwahlen Ende des Jahres. Das Thema gilt derzeit als eines der zentralen politischen Schlagworte im US-Wahlkampf und wird besonders von Demokraten betont. Zugleich erklärte er, der Ausbau von Rechenzentren sei entscheidend, damit die USA im Wettbewerb um Künstliche Intelligenz gegenüber China führend bleiben.

Der Strombedarf von Rechenzentren - insbesondere für Anwendungen Künstlicher Intelligenz - wächst rasant. Je stärker KI in Wirtschaft und Alltag Einzug hält, desto größer werden die benötigten Rechenkapazitäten und damit der Energieverbrauch. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur verbraucht ein mittelgroßes Rechenzentrum so viel Strom wie rund 100.000 Haushalte. Schätzungen zufolge benötigt eine einzelne ChatGPT-Anfrage sechs- bis zehnmal so viel Energie wie eine klassische Suchmaschinenanfrage. In einigen Regionen gibt es deshalb Sorgen, dass neue Datenzentren die Strompreise für Verbraucher erhöhen könnten.

Die Vereinbarung folgt auf Trumps Ankündigung in seiner Rede zur Lage der Nation, große Tech-Unternehmen künftig stärker für ihren Energiebedarf in die Pflicht zu nehmen.

Die Aktie von Alphabet verliert an der NASDAQ 1,45 Prozent auf 299,06 US-Dollar, Microsoft-Titel gewinnen 0,79 Prozent auf 408,39 US-Dollar, für Amazon-Aktien geht es unterdessen um 0,35 Prozent auf 217,57 US-Dollar nach unten.

WASHINGTON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BigBear.ai: KI-Unternehmen stabilisiert Ergebnis, kämpft aber mit schrumpfenden Erlösen
ServiceNow-Aktie im Blick: JPMorgan hält diese Softwaretitel trotz KI-Sorgen für resilient
NVIDIA und AMD verschmäht: Darum investiert David Tepper jetzt in andere KI-Aktien

Bildquelle: turtix / Shutterstock.com,Denis Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

mehr Analysen
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 7 670,00 -0,52% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 259,25 0,08% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 259,65 0,21% Alphabet C (ex Google)
Amazon 188,78 0,12% Amazon
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 20 060,00 0,35% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 355,40 0,49% Microsoft Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:59 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen