NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Times + Sales
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Architektur der Zukunft 19.04.2026 16:31:00

Aktien von Alphabet und Marvell im Fokus: Google prüft offenbar neue KI-Chips mit Marvell

Aktien von Alphabet und Marvell im Fokus: Google prüft offenbar neue KI-Chips mit Marvell

Die Alphabet-Tochter Google verhandelt offenbar mit Marvell Technology über die gemeinsame Entwicklung neuer KI-Prozessoren.

• Gespräche über Entwicklung von zwei neuen Chips
• Speicherverarbeitungseinheit und KI-TPU
• TPUs als Alternative zu GPUs

Wie "The Information" am Sonntag unter Berufung auf Insider berichtete, sprechen die Alphabet-Tochter Google und Marvell Technology über die Entwicklung von zwei spezialisierten KI-Beschleunigern. Einer davon soll laut "Reuters" als sogenannte Memory Processing Unit konzipiert sein und künftig eng mit Googles Tensor Processing Units (TPU) zusammenarbeiten, während es sich bei dem weiteren Chip um eine TPU handeln soll, die speziell auf das effiziente Ausführen von KI-Modellen ausgelegt ist. Ziel ist es offenbar, die Leistungsfähigkeit der bestehenden TPU-Plattform auszubauen und gleichzeitig Kosten- und Effizienzvorteile gegenüber klassischen GPU-Architekturen zu realisieren.

Das Design der Speicherverarbeitungseinheit soll angeblich bereits 2027 fertiggestellt werden und dann in die Testproduktion gehen.

Das steckt hinter Googles Chipoffensive

Google gehört zu den wenigen Technologiekonzernen, die seit mehr als einem Jahrzehnt eigene KI-Beschleuniger entwickeln. Mit den Tensor Processing Units hat der Konzern früh versucht, sich unabhängiger von Standardlösungen externer Hersteller zu machen. Doch der rasante Aufstieg von NVIDIA im KI-Zeitalter hat gezeigt, wie stark selbst Hyperscaler von spezialisierten GPU-Architekturen abhängig bleiben können.

Die mögliche Kooperation mit Marvell deutet daher auf eine doppelte Strategie hin. Einerseits will Google seine TPU-Plattform technologisch weiterentwickeln. Andererseits verfolgt das Unternehmen das Ziel, seine Chips stärker als eigenständige Cloud-Produkte zu positionieren. Tatsächlich sind TPU-basierte Angebote inzwischen laut "Reuters" ein wichtiger Wachstumstreiber der Google-Cloud-Sparte geworden, die Investoren zunehmend als zentrale Säule der KI-Strategie bewerten.

Parallel dazu versucht der Konzern, den Absatz seiner eigenen KI-Hardware über Partnerschaften mit anderen Cloud-Anbietern und Großkunden auszuweiten. So wurde in der Vergangenheit etwa bereits berichtet, dass Meta über einen milliardenschweren Zugang zu Googles KI-Chips verhandelt oder entsprechende Infrastruktur bereits nutzt.

Marvell rückt in die erste Reihe der KI-Infrastruktur auf

Für Marvell wäre eine Zusammenarbeit mit Google mehr als ein prestigeträchtiger Auftrag. Der Halbleiterhersteller positioniert sich seit einigen Jahren gezielt als Anbieter maßgeschneiderter ASIC-Lösungen für Hyperscaler - also genau jener Spezialchips, die klassische GPU-Cluster ergänzen oder teilweise ersetzen sollen.

Die Nachfrage nach solchen kundenspezifischen Beschleunigern wächst rasant. Analysten erwarten inzwischen, dass ein Großteil der künftigen Rechenzentrumsarchitekturen aus einer Kombination standardisierter GPUs und speziell entwickelter Zusatzchips bestehen wird. Marvell hat sich in diesem Segment bereits wichtige Partnerschaften mit Cloud-Anbietern gesichert und plant, seine ASIC-Umsätze bis Ende des Jahrzehnts massiv auszubauen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

OMV-Aktie: Umgang mit Spritpreisbremse zieht Kritik nach sich

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
17.04.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
18.03.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
18.03.26 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 171,18 1,76% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:43 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen