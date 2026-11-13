Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|Halbleiterbranche
|
13.11.2026 17:07:38
Aktien von AMD, Broadcom & Co. schwächer: Neue US-Prüfungen voraus?
Die Aktien der US-Halbleiterbranche sind am Freitag erheblich unter Druck geraten. Die Kurse von Branchengrößen wie AMD verlieren via NASDAQ zeitweise 9,8 Prozent auf 527,92 US-Dollar, für Applied Materials geht es derweil um 6,65 Prozent auf 355,63 US-Dollar nach unten. Broadcom-Papiere büßten zuletzt um 6,75 Prozent ein auf 339,76 US-Dollar. Auch die Papiere des weiterhin im Rampenlicht stehenden Chip-Giganten NVIDIA fielen zulezuz um 4 Prozent auf 159,55 US-Dollar. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index büßte ebenfalls deutlich ein.
Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass sich nach den jüngsten Turbulenzen rund um NVIDIA die Untersuchungen im US-Kongress intensivierten. So habe sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, für striktere Kontrollen von Ausfuhren hochleistungsfähiger Halbleiter nach China ausgesprochen. "Die politischen Konsequenzen könnten sich weit über den nächsten Quartalsbericht von Nvidia hinaus ausweiten", so Innes.
/bek
NEW YORK (dpa-AFX)
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