Aktien von AMD, Intel und Co. mit Verlusten: Gewinnmitnahmen bei Halbleiterwerten nach Rekordlauf

Chip-Aktien sind zuletzt in Rekordtempo gestiegen. Nun rückt die Frage in den Fokus, ob Anleger nach der KI-getriebenen Rally Gewinne sichern.

• Der Philadelphia Semiconductor Index legte zuletzt so stark zu wie seit der Dotcom-Phase nicht mehr• Micron, AMD, Intel & Co. springen von Rekord zu Rekord• Anleger nehmen Gewinne bei Chip-Aktien mit

Chip-Rally erreicht neue Extreme

Chip-Aktien haben ihre jüngste Rally zuletzt noch einmal deutlich ausgeweitet. Wie Barron's berichtet, verzeichnete der PHLX Semiconductor Index, auch als Philadelphia Semiconductor Index bekannt, zuletzt seine stärkste 25-Tage-Rally seit der Dotcom-Blase um das Jahr 2000. Getrieben wurde die Bewegung vor allem von der anhaltenden KI-Fantasie. Anleger setzen darauf, dass der Bedarf an Prozessoren, Speicherchips, Packaging-Technologien und Rechenzentrumsleistung weiter steigt.

Davon profitierten nicht nur die bekannten KI-Gewinner, sondern auch Aktien wie QUALCOMM, Micron, Intel und AMD. Die Logik dahinter: Der Markt preist zunehmend ein, dass die KI-Welle breiter wird und nicht mehr nur einzelne Chipkonzerne trägt.

Micron, AMD, Intel & Co. jagen Rekorde

Die Euphorie im Chipsektor hat zuletzt immer neue Höchststände hervorgebracht. Besonders deutlich wird das an Intel, Micron, AMD und QUALCOMM: Intel erreichte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch bei 132,75 US-Dollar und hat seit Jahresbeginn inzwischen rund 250 Prozent hinzugewonnen. Micron sprang am Montag bis auf 818,67 US-Dollar und hat sich seit Jahresanfang um mehr als 170 Prozent verteuert. Auch AMD setzte die jüngste Rally fort und die Aktie erreichte ein Rekordhoch bei 469,22 US-Dollar. QUALCOMM knackte mit 247,90 US-Dollar ebenfalls das bisherige Allzeithoch.

Der gemeinsame Nenner hinter dieser breiten Bewegung bleibt die KI-Fantasie. Anleger setzen darauf, dass sich die Nachfrage nach Rechenleistung, Speicherchips, Packaging-Technologien und KI-fähigen Prozessoren weiter beschleunigt. Dadurch wird die Rally zunehmend breiter: Nicht mehr nur einzelne KI-Flaggschiffe profitieren, sondern immer mehr Werte entlang der Halbleiter-Wertschöpfungskette. Genau diese Marktbreite hat die Kurse zuletzt von Rekord zu Rekord getragen.

Gewinnmitnahmen treffen auf starke Story

Nach dieser explosiven Dynamik scheinen Anleger am Dienstag Gewinne mitzunehmen: Intel zeigt sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit Verlusten von 4,32 Prozent auf 123,85 US-Dollar, Micron gibt um 3,02 Prozent auf 771,33 US-Dollar nach. Bei AMD steht ein Minus von 2,41 Prozent auf 447,75 US-Dollar an der Kurstafel und auch QUALCOMM verliert stellenweise 3,00 Prozent auf 230,40 US-Dollar.

Was Anleger jetzt wissen müssen

Für Anleger dürfte nun weniger die grundsätzliche KI-Fantasie entscheidend sein, sondern die Frage, wie viel davon bereits in den Kursen steckt. Nach der starken Rally könnten kurzfristig weitere Gewinnmitnahmen einsetzen, wenn neue Impulse ausbleiben oder die Erwartungen zu hoch geworden sind.

Gleichzeitig wäre ein Rücksetzer nicht automatisch ein Bruch der übergeordneten Story. Entscheidend dürfte sein, ob QUALCOMM, Micron, AMD und Intel ihre hohen Bewertungen in den kommenden Quartalen mit Aufträgen, Margen und belastbarem KI-Wachstum rechtfertigen können. Neueinstiege erscheinen nach den jüngsten Rekordständen daher anspruchsvoller, während Rücksetzer vor allem dann interessant werden könnten, wenn sie von operativen Fortschritten begleitet werden.

Benedict Kurschat, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at

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