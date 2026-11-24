Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Tarifstreit
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24.11.2026 08:09:00
Aktien von ams-OSRAM, BMW & Co.: IG Metall weitet Druck in Berlin, Brandenburg und Sachsen aus
Im Laufe des Tages sollen weitere Warnstreiks in Berlin, Brandenburg und Sachsen mit einer Dauer von einigen Stunden folgen. Zuvor war es etwa in BMW- und Mercedes-Benz-Werken zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen gekommen.
Die IG Metall will den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft pocht auf einen grundlegenden Kurswechsel der Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen. Dagegen kritisierten die Arbeitgeber das Vorgehen der Gewerkschaft zuletzt als "völlig unverhältnismäßig".
Die dritte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt hatte bundesweit zu keinem Ergebnis geführt. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.
/mow/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
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