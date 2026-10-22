Aktien von Arista Networks und Cisco vor Zahlen: Welche Chancen und Risiken Anleger beachten sollten

Die Deutsche Bank hält an ihren Kaufempfehlungen für beide Netzwerkwerte fest, benennt aber zugleich eine Technologie, die ein Kerngeschäft angreifen könnte.

Deutsche Bank bestätigt ihre Kaufempfehlungen für Arista und Cisco

Optische Schaltkreise gelten als neues Risiko für klassische Switches

Finanzierungsfrage erreicht Netzwerk-Aktien

Arista Networks und Cisco gehen mit Rückendeckung der Deutschen Bank in die Berichtssaison zum dritten Quartal: Das Haus hat im Oktober seine Kaufempfehlungen für beide Netzwerkausrüster bestätigt. Doch der Rückenwind trifft auf einen Markt, der die gewaltigen Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) seit Mitte Oktober deutlich kritischer prüft als noch im Sommer.

Wie das Finanzportal Investing.com berichtet, hält Analyst Gianmarco Conti die Chancen im Netzwerksektor für intakt. Wachsende Rechencluster verlangen höhere Portgeschwindigkeiten, und Inferenzanwendungen lassen sich nach seiner Einschätzung ohne Paketvermittlung kaum bewältigen. Für Arista verweist die Bank zudem auf eine Verzögerung von 12 bis 18 Monaten zwischen den Investitionsankündigungen der Hyperscaler und der tatsächlichen Installation der Netzwerktechnik. Die heutigen Ausgabenpläne könnten die Umsätze damit weit über die nahe Zukunft hinaus stützen.

Wo die Deutsche Bank das Risiko verortet

Ganz ohne Warnung kommt die Studie allerdings nicht aus. Conti nennt Optical Circuit Switching (OCS) als mögliche Gefahr für herkömmliche Netzarchitekturen, vor allem in der Spine, also der zentralen Verteilerschicht großer Rechenzentren. Dort schalten optische Systeme Lichtsignale direkt durch, statt Datenpakete elektronisch zu vermitteln. Gerade diese Ebene ist für Arista kein Randgeschäft: Konzernchefin Jayshree Ullal bezeichnete die Plattform 7800 in der Telefonkonferenz am 4. August als Flaggschiff für die Spine. Als Gegengewicht sieht die Bank das Wachstum bei der Vernetzung räumlich verteilter Rechenzentren, im Fachjargon "Scale Across", das einen Teil des Drucks durch OCS ausgleichen dürfte.

Ullal selbst hält dagegen, dass der Großteil des Marktes noch bis 2028 oder 2029 auf steckbare Optiken und Kupferverbindungen setzen wird. Ob diese Einschätzung trägt, ist für Anleger die eigentliche Langfristfrage hinter der Berichtssaison.

Arista Networks-Aktie: Rekordwachstum mit Kehrseite

Operativ liefert Arista bislang, was die These verspricht. Im zweiten Quartal 2026 kletterte der Umsatz erstmals über die Marke von 3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von knapp 38 Prozent zum Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 0,73 auf 1,02 US-Dollar. Für das dritte Quartal stellt das Management rund 3,3 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,06 bis 1,08 US-Dollar in Aussicht. Die Jahresprognose hob Arista Anfang August auf 12,6 Milliarden US-Dollar an, nachdem im Mai noch 11,5 Milliarden US-Dollar avisiert waren.

Der Blick ins Zahlenwerk zeigt jedoch auch die Kosten des Tempos. Die bereinigte Bruttomarge fiel von 65,6 auf 63,4 Prozent, und für das dritte Quartal plant das Management eine bereinigte operative Marge von 48 bis 49 Prozent nach 49,9 Prozent im Vorquartal. Gleichzeitig hat Arista seine mehrjährigen Abnahmeverpflichtungen binnen eines Jahres von 3,6 auf rund 9,7 Milliarden US-Dollar fast verdreifacht, um sich Speicher und Chips zu sichern. Im eigenen Quartalsbericht führt der Konzern zudem die Abhängigkeit von wenigen Großkunden und von einem dominierenden Chiplieferanten als Risiken auf. Den Markt für "Scale Across" beziffert Arista bis 2030 auf 15 bis 20 Milliarden US-Dollar, eine Spanne, die die Deutsche Bank sogar für zu vorsichtig hält.

Cisco wächst auf Kosten der Marge

Bei Cisco sieht die Deutsche Bank den etablierteren Zugang zum Ausbau der Netze für KI. Die Paketvermittlung bleibe wichtig, weil die Inferenz zunehmend komplexer und unvorhersehbarer werde. Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal, das am 25. Juli endete, stützen den Optimismus: Der Umsatz wuchs um 18 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar, die Produktaufträge legten um 35 Prozent zu. Von den Hyperscalern sammelte Cisco im Geschäftsjahr 2026 Aufträge für Infrastruktur rund um KI über 9,3 Milliarden US-Dollar ein, umgesetzt wurden davon rund 4 Milliarden US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern hier 7,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und insgesamt 72,2 bis 73,4 Milliarden US-Dollar.

Das Management spricht von einem Superzyklus im Netzwerkgeschäft. Ganz so glatt ist das Bild allerdings nicht. Die bereinigte Bruttomarge sank im Schlussquartal von 68,4 auf 66,3 Prozent, und für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind nur 65 bis 66 Prozent eingeplant. Die Vorräte schwollen binnen eines Jahres von knapp 3,2 auf fast 5,7 Milliarden US-Dollar an. Der Auftragsboom bindet also Kapital, bevor er sich vollständig in Umsatz und Cashflow übersetzt.

Dass die Nachfrage breit getragen ist, zeigt ein anderer Wert: Die Aufträge im Kerngeschäft Networking stiegen im Schlussquartal um 40 Prozent, das achte Quartal in Folge mit zweistelligem Zuwachs. Ohne die Hyperscaler lag das Plus bei den gesamten Produktaufträgen immer noch bei 25 Prozent.

Die Finanzierungsfrage erreicht die Netzwerkwerte

Genau hier setzt die Verunsicherung an, die den Sektor Mitte Oktober erfasst hat. Auf einer Konferenz der DBS Bank in Singapur sagte Hock Tan, Chef des Chipkonzerns Broadcom, am 12. Oktober nach Angaben von Bloomberg, Kapital könne zur größten Engstelle für den Ausbau der Infrastruktur rund um KI werden. Für Arista und Cisco ist das mehr als eine Randnotiz, denn beide hängen an den Investitionsbudgets derselben Großkunden. Die Abhängigkeit ist allerdings unterschiedlich verteilt. Bei Cisco machte das Geschäft mit Hyperscalern rund um KI im Geschäftsjahr 2026 nach Angaben des Managements in der Telefonkonferenz am 12. August nur rund 6 Prozent des Umsatzes aus. Arista ist mit seinen Rechenzentrumsnetzen dagegen deutlich direkter an diesen Investitionszyklus gebunden und reagiert entsprechend empfindlicher auf jede Verschiebung bei den Budgets.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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