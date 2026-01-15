NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Starke Vorgaben
|
15.01.2026 22:15:00
Aktien von ASML, Infineon, Broadcom und Micron von TSMC-Bilanz beflügelt - Intel schwächer
• Ausblick für 2026 überrascht positiv
• Chipbranche an der Börse im Aufwind
Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC treiben am Donnerstag die Aktien der europäischen und amerikanischen Halbleiterbranche in die Höhe.
Taiwan Semiconductor (TSMC), der größte Auftragsfertiger für Chips weltweit, hat im vierten Quartal mit einem deutlichen Gewinnwachstum die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Nettogewinn stieg im vierten Quartal um beeindruckende 35 Prozent auf 505,74 Milliarden TWD (rund 16 Milliarden US-Dollar), womit ein neuer Rekordwert erreicht wurde. Nachfrage und Profitabilität blieben hoch und es zeichne sich keinerlei Abschwächung bei Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) ab.
Starker Ausblick
Der Ausblick ist deshalb vielversprechend: Der Chip-Auftragsfertiger, der NVIDIA und Apple zu seinen Kunden zählt, hat unter anderem eine Bruttogewinnmarge für das erste Quartal von 63 bis 65 Prozent in Aussicht gestellt.
Zudem rechnet der Halbleiterkonzern für das neue Geschäftsjahr mit einer deutlichen Beschleunigung des Umsatzwachstums auf rund 30 Prozent. Das liegt mindestens am oberen Rand der Erwartungen, die sich zuletzt auf eine Beschleunigung Richtung 25 bis 30 Prozent eingependelt haben.
Chipwerte nach TSMC-Bilanz international gefragt
Intel
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
15.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.01.26