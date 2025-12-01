Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

GSK Aktie

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

01.12.2025 17:18:39

Aktien von AstraZeneca und Co: Pharma aus Großbritannien - Keine Zölle mehr für Exporte in die USA

Aktien von AstraZeneca und Co: Pharma aus Großbritannien - Keine Zölle mehr für Exporte in die USA

Anders als die Länder der Europäischen Union um Deutschland haben Großbritannien und Nordirland einen Null-Prozent-Zollsatz für Pharmaexperte in die USA ausgehandelt.

Das berichtete am Abend die Nachrichtenagentur PA mit Verweis auf die Regierung. Im Gegenzug soll der nationale Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs (NHS - National Health Service) mehr Geld für US-Medikamente ausgeben können.

Pharmaprodukte gehören zu den wichtigsten Exportgütern der Briten in die USA. Laut der BBC sind die Vereinigten Staaten der größte Markt für die britischen Pharmakonzerne GSK und AstraZeneca. Beide investieren Milliardenbeträge in den USA.

Erste Einigung im Zollstreit im Frühjahr

Der US-Deal mit dem Vereinigten Königreich soll drei Jahre lang gültig sein. Für EU-Pharmaimporte in die USA gelten 15 Prozent Zoll. US-Präsident Donald Trump hatte im September mit noch höheren Zöllen bis zu 100 Prozent gedroht, davon war er aber wieder abgerückt.

Im Frühjahr hatten sich Großbritannien und die Vereinigten Staaten auf einen grundsätzlichen Zolldeal geeinigt. Für die meisten britischen Produkte werden 10 Prozent bei der Einfuhr in die USA fällig. Zudem fallen für die ersten 100.000 Fahrzeuge aus dem Königreich pro Jahr ebenfalls 10 Prozent an - jedes weitere wird mit einem Satz von 25 Prozent verzollt.

/mj/DP/nas

LONDON (dpa-AFX)

AstraZeneca im Plus: Krebsmittel erzielt bedeutende klinische Erfolge

Bildquelle: Oli Scarff/Getty Images

25.11.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
25.11.25 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 GSK Outperform Bernstein Research
