GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Pharmaprodukte
|
01.12.2025 17:18:39
Aktien von AstraZeneca und Co: Pharma aus Großbritannien - Keine Zölle mehr für Exporte in die USA
Pharmaprodukte gehören zu den wichtigsten Exportgütern der Briten in die USA. Laut der BBC sind die Vereinigten Staaten der größte Markt für die britischen Pharmakonzerne GSK und AstraZeneca. Beide investieren Milliardenbeträge in den USA.
Erste Einigung im Zollstreit im Frühjahr
Der US-Deal mit dem Vereinigten Königreich soll drei Jahre lang gültig sein. Für EU-Pharmaimporte in die USA gelten 15 Prozent Zoll. US-Präsident Donald Trump hatte im September mit noch höheren Zöllen bis zu 100 Prozent gedroht, davon war er aber wieder abgerückt.
Im Frühjahr hatten sich Großbritannien und die Vereinigten Staaten auf einen grundsätzlichen Zolldeal geeinigt. Für die meisten britischen Produkte werden 10 Prozent bei der Einfuhr in die USA fällig. Zudem fallen für die ersten 100.000 Fahrzeuge aus dem Königreich pro Jahr ebenfalls 10 Prozent an - jedes weitere wird mit einem Satz von 25 Prozent verzollt.
/mj/DP/nas
LONDON (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20,62
|0,39%
