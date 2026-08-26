Aktien von Broadcom und TSMC vor Rekordmarke: Das steckt hinter der 4-Billionen-Prognose

Ein Kolumnist rechnet vor, dass sich Broadcom bis 2028 verdoppeln müsste, um in die Riege der wertvollsten Konzerne der Welt aufzusteigen.

KI-Halbleiterboom treibt Broadcom und TSMC in immer neue Bewertungsdimensionen

Hock Tan und C.C. Wei sehen Nachfrage nach Spezialchips noch lange nicht ausgereizt

Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch

Broadcom, Hersteller von Halbleitern und Infrastruktursoftware, und der Auftragsfertiger TSMC gehören zu den Profiteuren des KI-Booms und könnten laut Einschätzung von The Motley Fool-Technologieanalyst Keithen Drury bis 2028 in den Kreis der Vier-Billionen-Dollar-Konzerne aufsteigen. Beide Unternehmen müssten sich dafür in ihrer Marktkapitalisierung etwa verdoppeln, was angesichts der aktuellen Wachstumsraten im KI-Chipgeschäft nicht ausgeschlossen erscheint.

Broadcoms KI-Geschäft nimmt Fahrt auf

Broadcom meldete für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 22,19 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie lag bei 2,44 US-Dollar, das GAAP-Ergebnis bei 1,91 US-Dollar. Treiber war vor allem das KI-Halbleitergeschäft, das im Quartal auf 10,8 Milliarden US-Dollar kletterte und damit 143 Prozent über dem Vorjahreswert lag. Im Segment Halbleiterlösungen insgesamt wuchs der Umsatz um 79 Prozent auf 15,01 Milliarden US-Dollar, während die Infrastruktursoftware um 9 Prozent auf 7,18 Milliarden US-Dollar zulegte.

Für das dritte Quartal stellte der Konzern einen Umsatz von rund 29,4 Milliarden US-Dollar in Aussicht, ein Anstieg von 84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. CEO Hock Tan bezifferte laut dem Motley-Fool-Bericht das erwartete KI-Halbleitervolumen für 2027 auf über 100 Milliarden US-Dollar, wie es hieß; eine eigenständige Bestätigung durch Broadcom lag dazu nicht vor. Statt auf universelle Grafikprozessoren zu setzen, entwickelt Broadcom gemeinsam mit Hyperscalern wie Alphabet kundenspezifische KI-Chips, was dem Unternehmen laut dem Bericht zusätzliche Nachfrage bescheren solle.

TSMC als Fundament der KI-Branche

TSMC, der weltweit führende reine Auftragsfertiger für Halbleiter, meldete für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 40,20 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 33,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 12,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Bruttomarge lag bei 67,7 Prozent, die operative Marge bei 60,3 Prozent. Für das dritte Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 44,6 und 45,8 Milliarden US-Dollar. CFO Wendell Huang verwies auf die starke Nachfrage nach den führenden Prozesstechnologien und den beginnenden Hochlauf der 2-Nanometer-Fertigung, die im zweiten Quartal bereits 3 Prozent des Wafer-Umsatzes ausmachte.

CEO C.C. Wei sehe laut dem Motley-Fool-Bericht die Chipnachfrage mindestens bis in die Jahre 2029 und 2030 hinein als robust an, zusätzlich kündigte Finanzvorstand Wendell Huang im Interview mit CNBC eine weitere Investition von 100 Milliarden US-Dollar in seine Anlagen in Arizona an. TSMC fertigt die Logikchips für zahlreiche Unternehmen der KI-Computing-Branche, darunter auch Broadcom.

Broadcom-Aktie: Was Analysten und Rechenmodelle zeigen

Am Konsens für die Broadcom-Aktie halten laut TipRanks 27 Analysten fest, davon stufen 24 die Aktie als Buy ein, drei als Hold, keiner als Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 509,96 US-Dollar, die Spanne reicht von 390 bis 630 US-Dollar. UBS-Analyst Timothy Arcuri bestätigte gestern ein Kursziel von 485 US-Dollar bei einem Buy-Rating, während RBC Capital-Analyst Srini Pajjuri am selben Tag mit einem Hold-Rating und einem Kursziel von 400 US-Dollar vorsichtiger blieb. Mizuho Securities-Analyst Vijay Rakesh nannte am vergangenen Freitag ein Kursziel von 530 US-Dollar, BMO Capital nahm die Aktie einen Tag zuvor mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 455 US-Dollar neu in die Bewertung auf.

In den letzten drei Monaten haben sieben Wall Street-Analysten Kursziele für TSMC für einen Zeitraum von zwölf Monaten abgegeben. Von diesen raten sechs zum Kauf, ein Analyst zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es aktuell keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 545,67 US-Dollar, wobei die Prognosen zwischen einem Höchstwert von 650,00 US-Dollar und einem Tiefstwert von 440,00 US-Dollar variieren. Bernstein-Analyst Mark Li hat Anfang August seine Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 430 auf 554 US-Dollar angehoben. Haas Liu von der Bank of America hat vergangene Woche ebenfalls sein Buy-Rating bestätigt.

Der The Motley Fool-Analyst Keithen Drury rechnet für seine Prognose mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 auf die von Analysten für 2028 erwarteten 21,28 US-Dollar Gewinn je Broadcom-Aktie, was einen Kurs von 638 US-Dollar und eine Marktkapitalisierung nahe der Vier-Billionen-Marke ergäbe. Für TSMC führte dieselbe Rechnung mit erwarteten 24,46 US-Dollar Gewinn je Aktie zu einem Kurs von 733 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 3,74 Billionen US-Dollar. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung von TSMC bei rund 1,95 Billionen US-Dollar und die von Broadcom bei rund 1,7 Billionen US-Dollar.

Die nächsten Quartalszahlen beider Unternehmen dürften zeigen, wie sich das KI-Halbleitergeschäft weiterentwickelt.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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