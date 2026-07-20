TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
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20.07.2026 11:05:39
Aktien von CTS Eventim und TAG Immobilien uneins: Top-Picks von Bernstein rücken in den Fokus
So ist TAG Immobilien laut Unternehmensangaben durch die beiden Tochtergesellschaften Robyg und Vantage Development in den sechs polnischen Großstädten Warschau, Breslau, Posen, Danzig, Krakau und Lodz vertreten. Die TAG-Aktien sind 2026 bislang - trotz deutlicher Schwankungen - unter dem Strich nicht vom Fleck gekommen. Zuletzt hatte der Ölpreisanstieg und damit einhergehende Inflationssorgen den Sektor belastet, da höhere Zinsen die Refinanzierung teurer machen.
Die Papiere von CTS Eventim haben im laufenden Jahr sogar mehr als ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Dabei hatte das Unternehmen die Anleger Ende März mit einer verhaltenen Jahresprognose vergrätzt; Ende Mai überzeugten dann aber die Zahlen des ersten Quartals. Trotz des laufenden Bodenbildungsversuches steckt der Kurs allerdings seit Ende März zwischen rund 50 und etwa 60 Euro fest.
Die CTS Eventim-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,26 Prozent fester bei 57,20 Euro, während TAG-Titel 1,51 Prozent auf 13,05 Euro abgeben.
/mis/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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