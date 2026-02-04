Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Analystenmeinung
|
04.02.2026 13:13:00
Aktien von Daimler Truck und TRATON im Plus: JPMorgan bewertet europäischen Lkw-Markt positiv
JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TRATON mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und die CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er setzt auf Daimler Truck und Volvo.
Die TRATON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,05 Prozent höher bei 35,86 Euro, während Daimler Truck-Titel um 1,75 Prozent auf 44,58 Euro steigen.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX) - (dpa-AFX Broker)
Analysen zu Daimler Truck
|04.02.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
