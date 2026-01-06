Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

Bestellungen ziehen an 06.01.2026 15:47:39

Aktien von Daimler Truck und TRATON profitieren von ermutigenden Signalen aus den USA

Aktien von Daimler Truck und TRATON profitieren von ermutigenden Signalen aus den USA

Die Aktien europäischer Nutzfahrzeugbauer sind am Dienstag am europäischen Aktienmarkt begehrt.

Am Markt wurde auf Marktdaten aus Nordamerika verwiesen, die im Dezember einen sprunghaften Anstieg der Bestellungen aufwiesen.

Dies hievt die Titel von Daimler Truck im XETRA-Handel zeitweise 4,66 Prozent ins Plus auf 39,77 Euro, in der Spitze wurden sie erstmals seit Anfang September wieder kurz über 40 Euro gehandelt. Die Titel der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding TRATON folgen dem mit einem Anstieg um zeitweise 2,53 Prozent auf 31,62 Euro. Titel des Konkurrenten Volvo werden am Dienstag in Stockholm feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Analyst Klas Bergelind von der Citigroup sprach in einem Kommentar von einem starken Ausklang des Jahres 2025. Er lobte, die Bestellungen für Schwerlast-Lkw der Klasse 8 hätten sich im Dezember im Vergleich zum Vormonat auf 42.700 Einheiten verdoppelt.

Auch im Vorjahresvergleich sei ein Anstieg um 16 Prozent ermutigend, auch wenn dazu wohl Vorbestellungen wegen der Aussicht auf Preiserhöhungen beigetragen hätten. Der Experte sieht das beste Verhältnis von Chancen und Risiken weiterhin bei Daimler Truck.

/tih/zb

FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX)

05.01.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Volvo AB Buy UBS AG
09.12.25 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
02.12.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
