Aktien von Daimler Truck und TRATON profitieren von ermutigenden Signalen aus den USA

Am Markt wurde auf Marktdaten aus Nordamerika verwiesen, die im Dezember einen sprunghaften Anstieg der Bestellungen aufwiesen.

Dies hievt die Titel von Daimler Truck im XETRA-Handel zeitweise 4,66 Prozent ins Plus auf 39,77 Euro, in der Spitze wurden sie erstmals seit Anfang September wieder kurz über 40 Euro gehandelt. Die Titel der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding TRATON folgen dem mit einem Anstieg um zeitweise 2,53 Prozent auf 31,62 Euro. Titel des Konkurrenten Volvo werden am Dienstag in Stockholm feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Analyst Klas Bergelind von der Citigroup sprach in einem Kommentar von einem starken Ausklang des Jahres 2025. Er lobte, die Bestellungen für Schwerlast-Lkw der Klasse 8 hätten sich im Dezember im Vergleich zum Vormonat auf 42.700 Einheiten verdoppelt.

Auch im Vorjahresvergleich sei ein Anstieg um 16 Prozent ermutigend, auch wenn dazu wohl Vorbestellungen wegen der Aussicht auf Preiserhöhungen beigetragen hätten. Der Experte sieht das beste Verhältnis von Chancen und Risiken weiterhin bei Daimler Truck.

/tih/zb

FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX)