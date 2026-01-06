Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Bestellungen ziehen an
|
06.01.2026 15:47:39
Aktien von Daimler Truck und TRATON profitieren von ermutigenden Signalen aus den USA
Dies hievt die Titel von Daimler Truck im XETRA-Handel zeitweise 4,66 Prozent ins Plus auf 39,77 Euro, in der Spitze wurden sie erstmals seit Anfang September wieder kurz über 40 Euro gehandelt. Die Titel der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding TRATON folgen dem mit einem Anstieg um zeitweise 2,53 Prozent auf 31,62 Euro. Titel des Konkurrenten Volvo werden am Dienstag in Stockholm feiertagsbedingt nicht gehandelt.
Analyst Klas Bergelind von der Citigroup sprach in einem Kommentar von einem starken Ausklang des Jahres 2025. Er lobte, die Bestellungen für Schwerlast-Lkw der Klasse 8 hätten sich im Dezember im Vergleich zum Vormonat auf 42.700 Einheiten verdoppelt.
Auch im Vorjahresvergleich sei ein Anstieg um 16 Prozent ermutigend, auch wenn dazu wohl Vorbestellungen wegen der Aussicht auf Preiserhöhungen beigetragen hätten. Der Experte sieht das beste Verhältnis von Chancen und Risiken weiterhin bei Daimler Truck.
/tih/zb
FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX)
Analysen zu Volvo AB (B)mehr Analysen
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28,21
|1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.