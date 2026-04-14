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HP Aktie

HP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

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Übernahmefantasie verfliegt 14.04.2026 17:05:00

Aktien von Dell und HP fallen nach Klarstellung von NVIDIA

Aktien von Dell und HP fallen nach Klarstellung von NVIDIA

Nachdem Hoffnungen auf eine Einkaufstour von NVIDIA die Aktien von Dell und HP angetrieben hatten, kommt es am Dienstag zur Ernüchterung am Parkett.

Abgekühlte Übernahmehoffnungen belasten am Dienstag die Aktien von Dell Technologies und HP. Dell gibt zeitweise an der NYSE 3,06 Prozent auf 183,98 US-Dollar nach, für HP-Titel geht es um 1,59 Prozent auf 18,93 US-Dollar abwärts. Zuvor hatte NVIDIA einen Bericht der Website SemiAccurate dementiert. Diesem zufolge ist der KI-Chipgigant auf der Suche nach einem Zukauf, womit NVIDIA die PC-Landschaft neu formieren wolle. Der Bericht sei falsch, teilte das Unternehmen nach US-Börsenschluss mit. Man befinde sich nicht in Diskussionen über den Kauf eines PC-Herstellers.

Im regulären Geschäft hatte der Bericht die Kurse von Dell und HP am Montag deutlich angetrieben. Der NVIDIA-Kurs reagiert am Dienstag hingegen sowohl auf den Bericht als auch auf das Dementi mit einem Plus von 1,86 Prozent auf 192,83 US-Dollar an der NASDAQ.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com

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