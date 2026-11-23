UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Verhandlungen
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23.11.2026 20:28:00
Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank im Blick: Keine Einigung im Tarifkonflikt der Privatbanken
Verdi ist mit der Forderung nach sechs Prozent mehr Gehalt sowie monatlich 300 Euro mehr für Nachwuchskräfte bei zwölf Monaten Laufzeit angetreten und verweist auf hohe Gewinne der Bankenbranche und gestiegene Lebenshaltungskosten. Weiterhin sollten Beschäftigte die Möglichkeit erhalten, Bestandteile ihrer Gehälter in bis zu 20 zusätzliche freie Tage pro Jahr umzuwandeln - was die Arbeitgeber strikt ablehnten.
Zudem will die Gewerkschaft den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) mit verbindlichen Vereinbarungen zur Personalplanung, Qualifizierung und Beschäftigungsschutz regeln. Denn auch in der Bankenbranche sind die Sorgen vor Jobverlusten durch KI groß. Zuletzt hatte Verdi zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen, unter anderem in den Filialen von Deutsche Bank und Commerzbank, um Druck auf die Arbeitgeber zu machen.
/als/DP/mis
BERLIN (dpa-AFX)
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