Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Unter Druck 21.01.2026 11:57:04

Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank niedriger - Zolldrohung sorgt für Zins-Unsicherheit

Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank niedriger - Zolldrohung sorgt für Zins-Unsicherheit

Aktien von Europas Banken haben am Mittwoch einen schweren Stand.

Der Branchenindex ringt um seine 21-Tage-Linie, von der er seit November recht deutlich Abstand gehalten hatte. In der Vorwoche hatte er einen Höchststand seit 2008 erreicht. Im DAX verloren Papiere der Commerzbank und Deutschen Bank zur Wochenmitte via XETRA etwa 2 Prozent.

Mögliche neue US-Zölle könnten nach Einschätzung des Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel Auswirkungen auf künftige Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben. "Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zollverhandlungen werden einige Auswirkungen auf die Geldpolitik haben", sagte Nagel, der auch EZB-Ratsmitglied ist, dem US-Fernsehsender CNBC.

Entsprechend hoch ist die Anspannung vor dem Auftritt des US-Präsidenten Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Trump dürfte den Druck auf die Europäer weiter erhöhen, mit dem Ziel, Grönland den USA einzuverleiben./ag/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT/PARIS/MAILAND (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Commerzbank-Aktie unter Abgabedruck: UniCredit-Chef Orcel relativiert Übernahmefantasie

Bildquelle: mf,Thomas Lohnes/Getty Images,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbank

mehr Analysen
20.01.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 34,64 0,35% Commerzbank

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen