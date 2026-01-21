Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Unter Druck
|
21.01.2026 11:57:04
Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank niedriger - Zolldrohung sorgt für Zins-Unsicherheit
Der Branchenindex ringt um seine 21-Tage-Linie, von der er seit November recht deutlich Abstand gehalten hatte. In der Vorwoche hatte er einen Höchststand seit 2008 erreicht. Im DAX verloren Papiere der Commerzbank und Deutschen Bank zur Wochenmitte via XETRA etwa 2 Prozent.
Mögliche neue US-Zölle könnten nach Einschätzung des Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel Auswirkungen auf künftige Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben. "Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zollverhandlungen werden einige Auswirkungen auf die Geldpolitik haben", sagte Nagel, der auch EZB-Ratsmitglied ist, dem US-Fernsehsender CNBC.
Entsprechend hoch ist die Anspannung vor dem Auftritt des US-Präsidenten Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Trump dürfte den Druck auf die Europäer weiter erhöhen, mit dem Ziel, Grönland den USA einzuverleiben./ag/jha/
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT/PARIS/MAILAND (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
