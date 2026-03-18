Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|Kursziele angepasst
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18.03.2026 17:05:00
Aktien von Dow und LyondellBasell legen zu - UBS sieht Petrochemie als Krisengewinner
Laut dem UBS-Experten Joshua Spector könnten ihnen die vom Iran-Krieg ausgelösten Marktbehinderungen zugutekommen. Er passte deshalb seine Kursziele für mehrere Unternehmen nach oben an, aber besonders deutlich für Dow und LyondellBasell, deren Aktien am Mittwoch um 1,06 Prozent auf 37,30 US-Dollar beziehungsweise 4,17 Prozent auf 74,17 US-Dollar anzogen. Für letztere gab Spector mit einer Hochstufung auf "Neutral" seine Verkaufsempfehlung auf.
Spector begründete seine angepassten Schätzungen für die Branchenwerte mit einer höheren Ölpreisannahme und einem angespannten Petrochemie-Markt - beides infolge der Störungen, die der Iran-Krieg im Nahen Osten mit sich bringt. Er befürchtet längerfristige Folgen für die globale Versorgung mit den Produkten, die sich dadurch auszeichnen, dass Rohöl und Erdgas als Rohstoffe genutzt werden, um andere Zwischenprodukte herzustellen.
Das Thema kam am Mittwoch womöglich auch an der Frankfurter Börse an. Die Titel des Schmierstoffherstellers FUCHS SE hoben sich dort zuletzt vom schwachen Umfeld positiv ab mit einem Anstieg um 1,7 Prozent.
/tih/la/jha/
NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: Bill Pugliano/Getty Images,LyondellBasell
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